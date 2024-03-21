İzmir\'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

İzmir'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki Mado şubesinde, Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine dikkat çekmek için down sendromlu bireylerin hazırladığı müzik dinletisi ve gösterileri sunuldu.
MADO Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey yaptığı açıklamada, down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu, down sendromlu bireylerin ise özel olduğunu söyledi.
Alabey, down sendromuna dair toplumsal farkındalığı artırmak ve down sendromlu bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirmek için MADO'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında şubelerinde bu bireyleri istihdam ederek toplum içerisinde daha aktif yer almaları için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
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