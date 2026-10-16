İzmir\'de Dünya Gıda Günü\'nde 645 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi

İzmir'de, "Dünya Gıda Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte gıda güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi ile yenilikçi üretim yöntemlerinin geleceğin gıda sistemlerine katkısı ele alındı.

İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğinde gerçekleştirilen program "Bugün yenilik yap, yarını besle" temasıyla düzenlendi.

Etkinlikte kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Bilim ve teknolojinin yanı sıra geleneksel bilgi ve yenilikçi üretim yaklaşımlarının tarım ve gıdanın geleceğindeki rolü vurgulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, açılış konuşmasında, iklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskı ve artan gıda ihtiyacının yeni çözümleri zorunlu kıldığını belirtti.

Bilim ve teknolojinin üreticilerin tecrübesiyle buluşturulması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gıdanın üretimden tüketime kadar israf edilmeden değerlendirilmesinin önemine işaret eden Akdoğan, programın gıdanın geleceğine ilişkin ortak sorumluluğu güçlendirmesini temenni etti.

"Gıda güvencesi temel bir insan hakkıdır"

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise açlıkla mücadelede doğru politikaların, güçlü ortaklıkların ve kararlı yatırımların sonuç verdiğini söyledi.

Gıda güvencesinin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Selışık, küresel açlıkta son yıllarda düşüş yaşanmasına rağmen sorunun sürdüğünü ifade etti.

Selışık, BM'nin Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu (SOFI 2026) raporunda son 3 yıldır küresel açlıkta düşüş yaşandığını belirterek, "Şu anda 645 milyon insan açlıkta karşı karşıya. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 7,8'ine karşılık geliyor. 2,1 milyar insan, yani dünyadaki her 4 kişiden biri orta veya şiddetli düzeyde gıda güvencesizliği yaşıyor. 2,7 milyar insan sağlıklı bir beslenmeyi maalesef karşılayamıyor." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gıdanın yalnızca kurumların değil, toplumdaki herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insan bulunduğunu, buna karşın önemli miktarda gıdanın kaybedildiğini veya israf edildiğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan yüz milyonlarca insan açlıkla sınanırken bir yandan gıdanın yüzde 13'ünün tarladan rafa taşınana kadar yolda kaybedildiğini, yüzde 19'unun ise marketlerde, restoranlarda ve evlerimizde çöpe atıldığı gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Üretilen gıdanın neredeyse 3'te 1'i sofraya varmadan yok olup gidiyor."

Kasapoğlu, gıda israfının su, toprak, enerji ve emeğin de boşa harcanması anlamına geldiğini belirterek sorunun yalnızca kaynakların yetersizliğiyle açıklanamayacağını, yönetim ve paylaşım anlayışının da önem taşıdığını kaydetti.

Programda TGDF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Tezel, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşma yaptı.

Etkinlik, "Tarım ve gıda sistemlerini yenilikle güçlendirerek, dayanıklığı yüksek bir geleceği kuralım" başlıklı panelle devam etti.