İzmir\'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması\'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi\'nin

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen "AB ve Ben Liselerarası Bilgi Yarışması"nda birinciliği Nejat Hepkon Anadolu Lisesi elde etti.

Avrupa Günü farkındalık çalışmaları kapsamında Çağan Irmak Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya, Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necat Hepkon Anadolu Lisesi, Salih Değerli Anadolu Lisesi ile İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı.

Yarışmada 20 sorudan 18'ine doğru cevap veren Nejat Hepkon Anadolu Lisesi birinciliğe ulaştı.