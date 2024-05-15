İzmir'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi'nin - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi'nin

İzmir\'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması\'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi\'nin

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen 'AB ve Ben Liselerarası Bilgi Yarışması'nda Nejat Hepkon Anadolu Lisesi, 20 sorudan 18'ine doğru cevap vererek birinci oldu. Yarışmaya toplamda dört okul katıldı.

15.05.2024 18:49
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen "AB ve Ben Liselerarası Bilgi Yarışması"nda birinciliği Nejat Hepkon Anadolu Lisesi elde etti.

Avrupa Günü farkındalık çalışmaları kapsamında Çağan Irmak Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya, Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necat Hepkon Anadolu Lisesi, Salih Değerli Anadolu Lisesi ile İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı.

Yarışmada 20 sorudan 18'ine doğru cevap veren Nejat Hepkon Anadolu Lisesi birinciliğe ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi'nin - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen AB ve Ben Bilgi Yarışması'nda birincilik Nejat Hepkon Anadolu Lisesi'nin - Son Dakika
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