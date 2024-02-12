İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 271 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 271 kişi yakalandı

İzmir\'de düzenlenen operasyonlarda 271 kişi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat tarihlerinde 2 bin 610 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 271 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 11:25
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İzmir'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 271 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat'ta 2 bin 610 personelin katımıyla önceden belirlenen 146 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çalışmalarda; hırsızlık, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi farklı suçlardan aranan 271 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 271 kişi yakalandı - Son Dakika
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