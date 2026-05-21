İzmir'den Edip Akbayram ve Volkan Konak'a senfonik vefa
İzmir'den Edip Akbayram ve Volkan Konak'a senfonik vefa

21.05.2026 09:50  Güncelleme: 11:02
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Edip Akbayram ve Volkan Konak anısına ücretsiz konser düzenliyor. İzBB Metropol Orkestrası, 4 Haziran'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda senfonik düzenlemelerle eserler seslendirecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Edip Akbayram ve Volkan Konak anısına özel bir konser düzenliyor. İzBB Metropol Orkestrası'nın sahne alacağı ücretsiz etkinlikte, iki sanatçının hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Edip Akbayram ve Volkan Konak'ı özel bir konserle anacak. İzBB Metropol Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek "Edip Akbayram ve Volkan Konak Anma Konseri", 4 Haziran Perşembe saat 20.30'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Şef Şenol Şentürk yönetiminde sahne alacak İzBB Metropol Orkestrası'na; Çağrı Ergin, Hasan Karar, Hüseyin Tolu, Merve Mete ve Su Tamay solist olarak eşlik edecek. Konserde, Türk müziğine iz bırakan Edip Akbayram ve Volkan Konak'ın hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirilerek iki usta sanatçının anısı yaşatılacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, müzikseverler duygu dolu bir gece yaşayacak. Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacak konserin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

