İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı: Karayel Hücumbotu Eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı: Karayel Hücumbotu Eğitimleri

İzmir\'de EFES-2026 Tatbikatı: Karayel Hücumbotu Eğitimleri
14.05.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Karayel hücumbotu ile seyir kuralları eğitimi yapıldı, 34 personel katılım sağladı.

İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, 17 kişilik karinalı hücumbot Karayel ile ilk kez iniş, biniş ve su üzerinde emniyetli ilerleyiş seyir kuralları eğitimi gerçekleştirildi.

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, 17 kişilik karinalı hücumbotu Karayel ile ilk kez eğitim seyir kuralları eğitimi yapıldı. Seferihisar Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen Karayel ile operasyonel bot harekatı eğitimine, amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı. Katılan her iki Karayel hücumbotunda 15 amfibi deniz piyadesi, 2 bot mürettebatı olmak üzere 17 personel yer aldı. Karayel hücumbotunda, biniş ve iniş, su üzerinde emniyetli ilerleyiş için seyir kuralları eğitimi yapıldı. Bu kapsamda bot takım komutanından alınan biniş emri sonrası 15 amfibi deniz piyadesi Karayel hücumbotuna bindi. İkinci emrin verilmesiyle botlar belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

'SAATTE 60 KNOT SÜRAT YAPIYOR'

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel hücumbotlarının 2025 Aralık ayından itibaren TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunduğu belirtildi. Karayel hücumbotunun yüksek hareket sığasına sahip, yüksek hızlarda intikal edebilen, ani manevra kabiliyetine, yüksek dalga mukavemetine ve kısmi balistik korumaya sahip olduğu ifade edildi. Bu özellikleriyle sınıfındaki diğer botlardan ayrıldığı aktarıldı. Karayel'in, saatte 60 knot sürat yapabilmesiyle dikkat çektiği belirtildi. Karayel hücumbotunun, bot eğitimleri faaliyetleri kapsamında dost kıyıdan düşman kıyıya personel ve malzeme taşımak maksadıyla kullanıldığı belirtildi. Karayel'in ayrıca, amfibi harekatın gerçekleştirilemeyeceği kıyı sahanlıklarına süratli bir şekilde intikal edebildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı: Karayel Hücumbotu Eğitimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı: Karayel Hücumbotu Eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.