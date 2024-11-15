İzmir'de Elektrik Çarpması Davasında Ara Karar - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Çarpması Davasında Ara Karar

İzmir\'de Elektrik Çarpması Davasında Ara Karar

İzmir'de sağanak nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.

15.11.2024 14:18
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada verilen ara kararla 2 tutuklunun tahliyesine, 4 sanık hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ve olay yerinde yeniden keşif yapılarak bilirkişi raporu düzenlenmesine hükmedildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, üçüncü gün oturumuyla tamamlandı.

Tutuklular ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı şube müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Kanalizasyon Müdürü Barış Koç'un tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu sırada bazı aileler karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle sanık yakınlarının dışarı çıkarılmasını istedi.

Salonun boşaltılması sonrası okunmaya devam edilen kararla tutuksuz sanıklar İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU personeli E.N. ile İZSU'nun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmedildi.

Devlet memuru olan İZSU çalışanı 6 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, adli kontrol şartı bulunan 6 kişinin ise adli kontrol şartlarının yurt dışı çıkış yasağına çevrilmesini kararlaştırıldı.

Gdz Elektrik'in taşeron firması Demircan AŞ yetkilisi hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verilirken maktullerden İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay'ın davaya katılma talebi reddedildi.

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı yerde keşif yapılmasını, o tarihe kadar delillerin karartılmaması ve gerekli önlemlerin alınması için tedbir alınmasını ve Özge Ceren Deniz öldüğünde nereye bastığının tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasını da istedi.

Duruşma sonrası açıklama

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, kızının 126 gün önce Gdz Elektrik ve İZSU'nun zincirleme ihmalleri sonucu öldüğünü belirtti. Baba, "Çocuğum yaşasaydı tıp fakültesinde stajlarını tamamlayacaktı. Derslerine devam edecekti. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Gdz Elektrik ve İZSU suçu birbirine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Türk adaletinin gerçekten cezalarını vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay da aile olarak sorumluların hak ettikleri cezaları alacaklarına inandıklarını söyledi.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

İddianamede 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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