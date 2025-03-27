İzmir'de Engelli Bireyler ve Lise Öğrencileri için Ardıç Projesi - Son Dakika
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İzmir'de Engelli Bireyler ve Lise Öğrencileri için Ardıç Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ardıç ağaçları ve kuşlarının yaşam döngüsünden esinlenerek engelli bireyler ve lise öğrencilerini buluşturan Ardıç Projesi'ni başlattı. Proje, birlikte öykü yazımı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

27.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:33
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, birbirleri sayesinde varlıklarını sürdürebilen ardıç ağaçları ve ardıç kuşlarının hikayesinden ilham alarak Ardıç Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyle, engelli bireyler ve liseli öğrenciler birbirleriyle eşleşerek kendi öykülerini yazdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli engelli bireylerle lise öğrencilerini buluşturan Ardıç Projesi'ni başlattı. Adını, ardıç kuşları ve ardıç ağaçlarının birbirine bağlı olarak sürdürdüğü yaşam döngüsünden alan projede, engelli bireyler ile öğrenciler seçtikleri kişilerle eşleşerek kendi öykülerini yazdı. Partnerlerin tanışma ve ısınma etkinliklerinin ardından, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nün eğitmenleri tarafından yürütülen seramik atölyesinde birlikte üretmeyi deneyimlediler. 17 lise öğrencisi ve 17 engelli birey, öykü yazım tekniklerine ilişkin hazırlanan eğitim modülünün ardından proje partnerleriyle kendi öykülerini geliştirdi.

Proje, eğitim sürecini de kapsıyor

Ardıç Projesi; yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi, öykü yazma tekniklerine ilişkin teorik bilgi edinilmesini sağlamayı, birlikte öğrenme ve üretme sürecini deneyimlemeyi amaçlıyor. Eğitim Modülü Oluşturma Ekibi, Proje Genel Koordinasyon Ekibi, Proje Raporlama Ekibi ve kişilerin eşleşmesini sağlayan Buddy Ekibi olmak üzere toplam 40 lise öğrencisi projede farklı görevleri üstleniyor. Ardıç Projesi ile katılımcılar proje yazma, proje koordinasyonunun sağlanması, eğitim modülünün hazırlanması ve proje raporlama süreçlerine dair bilgiler ediniyor ve bu bilgileri uygulama alanı buluyor.

"Doğanın bize hatırlattıklarının peşinden gidiyoruz"

Proje yürütücüsü Dilan Demir, varlıklarını birbirine borçlu olan ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesinden esinlenerek projenin adını belirlediklerini ifade ederek "Doğa döngüsünün bize hatırlattığı gibi ortak yaşam kültürünü oluşturmak adına birlikte üretmeyi amaç edindik. Projemizle öğretilmiş yanlışların getirdiği olumsuz önyargıları dağıtmaya çalıştık. Farklılıklarımızın bizim en büyük zenginliğimiz olduğu düşüncesinden hareketle bir arada yaşamın getirdiği güzellikleri yaşamayı seçtik. Bizi birbirimizle eşitleyen değerleri keşfettik. 'Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz' derler. Biz bu hikayede 'Ben, biz olduğumuz için ben olurum' diyebilmeyi öğrendik. Bizler, bu proje kapsamında bu hayatı birlikte güzelleştirmeyi ve anlamlı kılmayı seçtik ve yeni hikayelerde, yeni insanlarla karşılaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesi

Aynı isme sahip doğanın iki parçası olan ardıç kuşu ve ardıç ağacının ilişkisi, isim benzerliğinden çok daha fazlasını kapsıyor. Ardıç kuşlarına ev sahipliği yapan ardıç ağaçları, ardıç kuşları sayesinde varlıklarını sürdürebiliyor. Ardıç ağaçları da her ağaç gibi tohumlara sahip olsa da bu tohumlar sadece ardıç kuşunun varlığında üremeyi sağlıyor. Ağaçtan dökülen tohumları yiyen kuşların sindirim sisteminde kabukları açılan tohumlar, bu sayede işlerlik kazanıyor. Kuşların dışkılarıyla yeniden toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenebiliyor. Doğanın bu muhteşem uyumu sayesinde neslini devam ettiren ardıç ağacı, birçok medeniyette de şifa kaynağı olarak görülüyor ve kutsal kabul ediliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Engelli Bireyler ve Lise Öğrencileri için Ardıç Projesi - Son Dakika

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