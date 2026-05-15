İzmir'den engelli veri tabanı hamlesi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi?, engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha hızlı, doğru ve kapsayıcı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla "Engelli Veri Tabanı" uygulamasını hayata geçiriyor.

Engelliler Haftası'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik geliştirilen yeni bir uygulama duyuruldu. "Engelli Veri Tabanı" uygulaması ile İzmir'de yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçları daha ayrıntılı biçimde tespit edilip, belediye tarafından sağlanan destek ve hizmetler, bu ihtiyaçlara göre planlanacak. Toplanan veriler doğrultusunda engelli bireylerin taleplerine daha kısa sürede yanıt verilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Engelli Veri Tabanı'nın, afet ve acil durumlarda da önemli bir rol üstlenmesi de planlanıyor. Kayıtlı bilgiler sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ulaşılması ve doğru müdahalenin yapılması mümkün olacak. İzmir'de ikamet eden engelli bireyler, sisteme kayıt yaptırarak belediyenin sunduğu destek ve hizmetlerden daha etkin şekilde yararlanabilecek. Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr adresi? üzerinden gerçekleştirilebiliyor.