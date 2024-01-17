 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu tarafından düzenlenen Enter e-Turizm Konferansı, İzmir'de başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, konferansın açılışında turizmin teknoloji ve dijitalleşmeden yararlanması gerektiğini vurguladı. Konferansta turizm ve teknoloji sektörü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelecek ve bilgi paylaşımı yapılacak.

İzmir\'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı
17.01.2024 - 12:30,
Abone Ol

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonunca (IFITT) düzenlenen Enter e-Turizm Konferansı, İzmir'de başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki bir otelde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olduğunu, turizmin, teknoloji ve dijitalleşmeden yararlanamaması halinde arzu ettiği gelişimi sağlayamayacağını belirtti.

Turizmde dijitalleşmenin riskler barındırdığını, doğru kullanılmaması halinde turizme rakip olabileceğini kaydeden Elban, "İki risk var. Biri, çekilen görüntülerde filtre programıyla yapılan çalışmalardan sonra izlediğiniz şeyin gerçeği hayal kırıklığına uğratabiliyor. İkincisi de dijital dünyada gezdiğiniz yere gerçekte gidip gitmeme konusu. Bunları riskten ziyade dönüşüm olarak görerek doğru hazırlık yapmak lazım. Buna da bu ve benzeri konferanslarda yol açılacaktır." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de inovasyon ve teknolojinin hızlı gelişimine dikkati çekerek, "İzmir, kültürel mirası, tarihi değerleri, doğal güzellikleriyle, misafirperver insanlarıyla ve en az bu kadar önemli akademik gücüyle tüm bunları bir araya getiren ve turizm ile dijitalleşmeyi, teknolojiyi birleştirmede her türlü faktöre sahip." dedi.

IFITT Başkanı Juho Pesonen ise konferansta bilgi paylaşımı olacağını, teknolojik gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

IFITT tarafından her yıl düzenlenen konferans 3 gün sürecek. Eş zamanlı oturumlarda farklı ülkelerden turizm ve teknoloji sektörü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelecek.

Etkinlikte seyahat ve turizmde bilgi iletişim teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin son araştırmalar ve endüstriyel vaka çalışmaları paylaşılacak. Seyahat ve turizm alanında bilgi, deneyim alışverişi yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Süleyman Elban, İzmir Valiliği, İzmir, Uluslararası, Turizm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:35:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement