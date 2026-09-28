İzmir'de erken yaşta evliliklere karşı Sağlık Aracısı Modeli başlatılıyor - Son Dakika
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İzmir'de erken yaşta evliliklere karşı Sağlık Aracısı Modeli başlatılıyor

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İzmir\'de erken yaşta evliliklere karşı Sağlık Aracısı Modeli başlatılıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNFPA iş birliğinde erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için Sağlık Aracısı Modeli başlatılıyor. Sağlık Aracıları, Basmane, Ferahlı ve Ulubatlı'da risk altındaki çocuk ve aileleri tespit edip uygun hizmetlere yönlendirecek.

(İZMİR) - Erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde Sağlık Aracısı Modeli başlatılıyor. Yurttaşlardan oluşan Sağlık Aracıları, kapsamlı eğitimlerin ardından pilot bölgelerde sahaya çıkarak risk altındaki bireyleri uygun hizmetlere yönlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile UNFPA iş birliği doğrultusunda hayata geçirilen Sağlık Aracısı Modeli, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi için çalışacak.

Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen Basmane bölgesi ve Ferahlı ile Ulubatlı mahallelerinde uygulanacak.

Saha çalışması öncesi, Sağlık Aracılarına UNFPA eğitmenleri tarafından eğitimler verildi. Sağlık Aracıları, sosyoekonomik eşitsizliklerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan yurttaşların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimini güçlendirip, risk altındaki çocuk ve aileleri erken dönemde tespit edecek ve uygun hizmetlere yönlendirecek.

GÜVENE DAYALI KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEKLER

Model kapsamında Sağlık Aracıları, ailelerle güvene dayalı iletişim kurarak çocuk yaşta evliliklerin sağlık, eğitim ve sosyal sonuçları konusunda farkındalık oluşturacak. Kadın ve erkek gruplarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülerek, bireylerin hukuki haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilinçlendirilmeleri sağlanacak. İhtiyaç duyan bireyler psiko sosyal destek, eğitim ve koruma mekanizmalarına yönlendirilerek ilgili kurumlarla koordinasyon içinde vaka takibi gerçekleştirilecek. Eğitimini sürdüren ve meslek sahibi olan genç kadınların başarı hikayeleri görünür kılınarak toplumsal dönüşüme katkıda bulunulacak. Sağlık Aracıları, denetleyici bir rol üstlenmek yerine topluluk ile kamu kurumları arasında güvene dayalı bir köprü görevi görecek.

PROJE KENTE YAYILACAK

Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Elmas Köçkün, "Sağlık Aracıları Modeli'ni İzmir'de uygulamaya başlıyoruz. İzmir çok göç alan büyük bir şehir. Erken yaşta zorla evlilikler, çoğunlukla sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimde engellerle karşılaşan bireylerin yaşadığı mahallelerde yapılıyor. Dolayısıyla UNFPA'nın çalışmasını İzmir'le buluşturmaya karar verdik. Bu kapsamda Ferahlı ve Ulubatlı mahalleleri ile Basmane bölgesini pilot olarak belirledik. Sağlık Aracılarımız da toplumun içinden gelen, hanelere rahat girip çıkabilecek, risk analizini yapabilecek ve bizi bu konuda bilgilendirebilecek kişilerden oluşuyor. Sağlık Aracılarımıza ve projede çalışacak personelimize üç günlük kapsamlı bir eğitim verdik. Bu model, toplumun kendini eğittiği ve beslediği bir süreç olacak. Çalışmayı daha sonra kent genelinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yani aslında aktif ve katılımcı bir yurttaş yaratmaya çalışıyoruz" bilgisini verdi.

"SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sağlık Aracısı olmak için eğitimlere katılan Hüsniye Çoban, "Böyle bir projeye dahil olacağımız için çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Eğitimlerde erken yaşta evlilikten doğan sorunları öğrendik ve bilinçlendik. Çok güzel bilgiler ediniyoruz. Yakın zamanda sahaya çıkacağız. Gücümüzün yettiği yere kadar sesimizi duyurmaya çalışacağız. Erken yaşta evlilikleri çevremizde görüyoruz ve 'hayır' diyoruz. Özellikle kız çocuklarımızı okutalım, eğitelim" dedi.

"ÖNCE AİLELERİN BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR"

Eğitimlerde yer alan Oğuzhan İlikçi ise Ferahlı Mahallesi'nde oturduğunu belirterek "Ben Roman'ım. Bu projeye destek olmak istedim çünkü çevremde de erken evlenen birçok arkadaşım var. Hem maddi hem de manevi olarak zor bir süreç yaşıyorlar. Aldığımız eğitimlerde, erken evliliklerin sadece Roman toplumlarında değil, birçok farklı kültürde olabildiğini öğrendim. Erken yaşta evliliğin özellikle kadın sağlığı konusunda pek çok problem yarattığını öğrenmek, bu projeye dahil olmamdaki motivasyonumu artırdı. Sahaya çıktığımızda risk barındıran hanelere ulaşmak istiyoruz. Önce ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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