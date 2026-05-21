İzmir'de Eşini Öldürme İddiası

İzmir'in Bornova ilçesinde iki yıl önce 26 yaşındaki Havin Aşkan T'nin evde ölü bulunmasına ilişkin tutuksuz sanık kocasının "eşi kasten öldürmek" suçundan yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.T. (33) ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Havin Aşkan T'nin ağabeyi Bedirhan Aşkan ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık İ.T. hakkında hazırlanan iddianamede yanlışların olduğunu ve kabul etmediğini belirterek, "Ben ifademde eşimin kendisini eşarpla kapının köşesine astığını söyledim fakat iddianamede kapı koluna yazılmış. Bunu düzeltmek istiyorum. Eşimin neden intihar ettiğini bilmiyorum." dedi.

İ.T. eşiyle severek evlendiğini, evliliklerinde ciddi bir sorun bulunmadığını, eşinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Maktulün ağabeyi Bedirhan Aşkan da sanığın yalan söylediğini iddia ederek, "İ.T. beni aradı ve kardeşin intihar etti dedi. Ben de İzmir'e geldim ve cenaze işleriyle ilgilendim. Akşam kendisine kardeşimin altınları nerede diye sordum? O da altınları sırt çantasına koyduğunu gösterdi ve aynı gün Van'a götürdü. Bir ay sonra eve geldim aldım diyerek yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

SEGBİS'le duruşmaya katılan maktulün kardeşi Azime Aşan ise kardeşinin psikolojisinin iyi olduğunu, ilaç kullanmadığını ve intihar edecek biri olmadığını belirtti.

Mağdur ailenin avukatı ise sanığın, eşini sorunlu bir profil gibi anlatıp senaryo yazdığını, ifadelerinde çeliştiğini ve kendisini aklamaya çalıştığını ileri sürerek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde Havin Aşkan T. 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmuş, eşi İ.T. (33) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Havin Aşkan T. ile eşi İ.T. arasında olay günü tartışma çıktığı ve devam eden boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği ve sanığın olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Eşarp üzerinde ve tırnak örneklerinde İ.T'ye ait DNA örneğine rastlanmış, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu belirtilerek İ.T. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.