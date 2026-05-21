İzmir'de Eşini Öldürme İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Eşini Öldürme İddiası

21.05.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havin Aşkan T'nin eşi İ.T., 'kasten öldürmek' suçundan yargılanıyor. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki yıl önce 26 yaşındaki Havin Aşkan T'nin evde ölü bulunmasına ilişkin tutuksuz sanık kocasının "eşi kasten öldürmek" suçundan yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.T. (33) ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Havin Aşkan T'nin ağabeyi Bedirhan Aşkan ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık İ.T. hakkında hazırlanan iddianamede yanlışların olduğunu ve kabul etmediğini belirterek, "Ben ifademde eşimin kendisini eşarpla kapının köşesine astığını söyledim fakat iddianamede kapı koluna yazılmış. Bunu düzeltmek istiyorum. Eşimin neden intihar ettiğini bilmiyorum." dedi.

İ.T. eşiyle severek evlendiğini, evliliklerinde ciddi bir sorun bulunmadığını, eşinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Maktulün ağabeyi Bedirhan Aşkan da sanığın yalan söylediğini iddia ederek, "İ.T. beni aradı ve kardeşin intihar etti dedi. Ben de İzmir'e geldim ve cenaze işleriyle ilgilendim. Akşam kendisine kardeşimin altınları nerede diye sordum? O da altınları sırt çantasına koyduğunu gösterdi ve aynı gün Van'a götürdü. Bir ay sonra eve geldim aldım diyerek yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

SEGBİS'le duruşmaya katılan maktulün kardeşi Azime Aşan ise kardeşinin psikolojisinin iyi olduğunu, ilaç kullanmadığını ve intihar edecek biri olmadığını belirtti.

Mağdur ailenin avukatı ise sanığın, eşini sorunlu bir profil gibi anlatıp senaryo yazdığını, ifadelerinde çeliştiğini ve kendisini aklamaya çalıştığını ileri sürerek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde Havin Aşkan T. 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmuş, eşi İ.T. (33) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Havin Aşkan T. ile eşi İ.T. arasında olay günü tartışma çıktığı ve devam eden boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği ve sanığın olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Eşarp üzerinde ve tırnak örneklerinde İ.T'ye ait DNA örneğine rastlanmış, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu belirtilerek İ.T. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Eşini Öldürme İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Eşini Öldürme İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.