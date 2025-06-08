İzmir\'de Eski Fabrikada Yangın: TIR ve Kamyonlar Zarar Gördü

İZMİR'de atıl haldeki basma fabrikasının bahçesi ile yakınındaki bir TIR garajında toplam 5 ayrı noktada yangın çıktı. Alevler park halindeki bazı TIR ve kamyonlar ile bir evin çatısına da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Konak ilçesi, Alsancak semti, Şehitler Caddesi 1514 Sokak'taki eski bir basma sanayi fabrikasının bahçesinde, bugün saat 17.00 sıralarında, 4 ayrı noktada yangın çıktı. Aynı saatlerde fabrikanın yakınındaki 1510 Sokak üzerinde bulunan bir TIR garajından da alevler yükselmeye başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görüldü. Bölgeden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevlerin sıçradığı park halindeki bazı kamyon ve TIR'lar ile bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Söndürme çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi.