İzmir'de Esnaf ve Sanatkarlar ile İş Birliği Vurgusu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. İzmir'in biriken bütün sorunlarının üzerine kararlı şekilde gittiklerini belirten Tugay, "Uzun yıllardır çözülmeyen sorunları iş birliği ile daha kolay çözeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önümüzdeki hafta kutlanacak Ahilik Haftası öncesi İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Tugay, esnafın taleplerini dinledi.

Ahiliğin temelinde helal kazanç, dayanışma, paylaşma, misafirperverlik, adalet ve dürüstlük gibi kavramların yattığını vurgulayan Tugay, "Ahilik Anadolu'da sanat ve ticareti geliştirerek ekonomik hayata canlılık kazandırmıştır. Bu kültürü nasıl yaşatabiliriz, belediye olarak neler yapabiliriz düşüncesiyle, özellikle unutulan, artık yapılmayan eski mesleklerin, lezzetlerin yaşatılması konularında yeni projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Göreve gelmesinin hemen ardından Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürlüğü'nü hizmete aldıklarını vurgulayan Tugay, "Esnafımızın belediye ile ilişkilerini kolaylaştıran bir dijital uygulama üzerinde çalışıyoruz. Bu uygulama sayesinde esnaf kardeşlerimiz, tüm belediye işlemlerinii dijital ortamda yapabilecek, süreçlerini anlık olarak takip edebilecek. Belediye–esnaf ilişkilerinde şeffaflık ve güven ortamını güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sosyal yardımlar kapsamında Şehir Kartı'na yüklenen maddi desteklerin kent esnafından yapılan alışverişleri de artırdığını belirterek, şöyle devam etti:

'Bu kentin yerel yönetimi olarak gerektiğinde küçük esnafımıza da can suyu vermek bizim görevimiz. Kentin hiçbir sorununa çözülemez diye bakmıyorum. Uzun yıllardır çözülmeyen sorunlarla ilgili çalışmalarımız var. Şehrimizin geçmişten gelen güçlü bir kültürü ve ekonomik yapısı var. İş birliği ile bazı sorunları daha kolay çözebiliriz. Bu anlamda İzmir örnek bir kent. Her yerde İzmir gibi çözüme katkıda bulunabilecek kişi, kurum, gelenek, kültür ve birikim yok. İzmir çok güçlü bir şehir. Bütün İzmir'in bunun farkında olması lazım. Ben bu şehrin belediye başkanıyım ve sizlere hizmet için geldim."

"Birlikte çözüm üretelim"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentin birçok sorununa çözüm ürettiğini belirterek, "Çok zor bir süreçte görev aldınız. Biz söz konusu İzmir olunca elimizi taşın altına koyarız. Hep alalım, talep edelim derdinde değiliz. Sorunların çözümünde ortak olabiliriz" diye konuştu.

Yalçın Ata ve buluşmada yer alan esnaf temsilcileri talep ve önerilerini Başkan Cemil Tugay'la paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, esnafın kendilerinden beklentilerini karşılamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.