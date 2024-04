İzmir\'de Esnafın İşleri Durgun, Turistlere Bağlıyorlar

Güncel

(İZMİR)- İzmir'de esnaf, vatandaşın alım gücünün her geçen gün düşmesinin işlerini etkilediğini belirterek günü kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Dükkan kiralarını ödemekte zorlandıklarını belirten esnaf, umudunu yurt dışından gelen turiste bağladı. Bir esnaf, "Bize taze kan lazım. Çünkü yerlinin alım gücü yok. Adam 10 bin lira emekli maaşı alıyorsa ne alabilir? İnsanlar sadece aç aç geziyor, yemek bile yiyemiyor, doğru dürüst. Bize turist lazım" dedi.

Fiyat artışları ve vatandaşların satın alma gücünün her geçen gün düşmesi İzmir'de de esnafı olumsuz etkiliyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan esnaf; piyasasının durgun olduğunu, idare etmeye çalıştıklarını, kira ödemekte zorlandıklarını ve güçlerinin kalmadığını söyledi.

"İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ayakkabı satıcısı Ayhan Metin, "Esnafın işi zor. Maaşlar belli, insanların önceliği gıda. Akabinde zaruri olmadıkça giyim ikinci planda. Alım gücünün düşük olması nedeniyle işler çok hareketli değil. Ciro bazında geçmiş yıllara göre belki dengeliyoruz ama ürünün maliyet değerinin yüksek olduğunu düşünürsen esnafın kar marjı düşük. İdare etmeye çalışıyoruz" dedi.

"KİRAYI ZOR YETİŞTİRİYORUM"

Esnaf Gürdoğan Çamlı ise "Piyasa durgun. İyi olacak diye bekliyoruz ama zor. Milletin cebinde para yok. Geçim sıkıntısı çok yüksek. Emekli maaşları çok düşük. Asgari ücret deseniz ona keza. İnsanlar zor geçiniyor bu durumda alışveriş yapmalarını bekleyemiyoruz. Yaz aylarında yurt dışından turist gelirse bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Ben burada 20 senedir esnafım. İki tane yan yana mağazam var, toptan yerim var, hepsinin kirasını şu an zor yetiştiriyorum. Yok yani, masrafım çıkmıyor. İşçi ücretlerini zor yetiştiriyorum. Durumlar sıkıntılı, İzmir geneli böyle. Pek tat yok. İnsanlar karşıdan bakıyorlar, alamadan gidiyorlar. Peynirin kilosu olmuş 400 lira, etin kilosu olmuş 600 lira. Çok zor ben sadece kendi açımdan bakmıyorum; emekliye de çalışana da bakıyorum gerçekten zor" şeklinde konuştu.

"BİZE TURİST LAZIM"

Tekstil ürünleri satıcısı Serkan Alp de "Siftah yok, dükkanlar bomboş. Bütün esnaf arkadaşlar oturuyor. Bize taze kan lazım. Çünkü yerlinin alım gücü yok. Adam 10 bin lira emekli maaşı alıyorsa ne alabilir? İnsanlar sadece aç aç geziyor, başka bir şey yok. Eline bir simit alıp yiyerek geçiyor. Yemek bile yiyemiyor, doğru dürüst. Bir gün iş yapıyorsan bir ay oturuyorsun. Bize turist lazım" diye konuştu.

"İNSANLAR ARTIK TEDİRGİN OLARAK LOKANTAYA GİRİYOR"

Lokantacı Ali Haydar Keskin de "İşler hiç iyi değil, çünkü insanların alım gücü yok. İnsanların maaşları gittikçe düşüyor. Her gün her şeye zam geliyor. Dün bir kilo taze fasulye aldım, 80 lira. Ben burada kime ne vereyim. Ucuz versem ben batacağım. Kiralar yüzde yüz artıyor. Alım gücü herkes için çok zor. Esnaf için de öyle. Vergi, sigorta, işçi parası var. Artık gücümüz kalmadı. İnsanlar artık tedirgin olarak lokantaya giriyor. 'Ne yiyeyim acaba, kaç para' diye korkuyorlar. Bir de burası Alsancak. Sıkıntı çok büyük. Et koymuyorum atık, et yemeğini kaç liraya satacağım ben? Kıymaya her gün zam geliyor, geçen hafta 30 lira zam geldi. Tüpe zam geliyor. Yansıtsak müşteri kaçıyor, yansıtmasak biz içeri giriyoruz. Biz hep tedirginlik içerisindeyiz ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.

