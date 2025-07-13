Terör örgütünün Türkiye'deki silah bırakma süreci diğer ülkelere de örnek olacak nitelikte. Ara bulucuların görevlendirilmemesi, üçüncü ülkelerin devreye girmemesi ve silahların sürecin en başında bırakılması Türkiye'deki modelin benzeri olaylarda diğer ülkelerle farkını ortaya koydu.
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13.07.2025 08:45:06. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak - Son Dakika
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