Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam 'da AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki tarihi konuşmasında önemli mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ilk somut adım dün atıldı. Irak'ın Süleymaniye kentinde Casene Mağarası'nda 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Tarihi güne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir. Bütün katılımcı kardeşlerime değerli fikirleri ve yapıcı eleştirileri için teşekkür ediyorum.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirtin Eruh, Hakkari'nin Şemdili ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı. Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılar düzenledi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız.

"FAİLİ MEÇHULLER, BEYAZ TOROSLAR, YAKILAN KÖYLER TERÖRÜ BİTİRMEK YERİNE BÜYÜTTÜ"

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

"DÜN ÖRGÜT ALDIĞI KARARI HAYATA GEÇİRDİ, SİLAHLARINI BIRAKTI"

Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.

"DÜN İTİBARIYLA 41 YILLIK TERÖR BELASI SONA ERME SÜRECİNE GİRMİŞTİR"

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır."