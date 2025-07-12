Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
12.07.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı tarihi konuşmasında, ''1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de 'terörün kökünü kazıyacağız' dedi. Faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam 'da AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki tarihi konuşmasında önemli mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ilk somut adım dün atıldı. Irak'ın Süleymaniye kentinde Casene Mağarası'nda 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Tarihi güne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir. Bütün katılımcı kardeşlerime değerli fikirleri ve yapıcı eleştirileri için teşekkür ediyorum.

Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirtin Eruh, Hakkari'nin Şemdili ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı. Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılar düzenledi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız.

"FAİLİ MEÇHULLER, BEYAZ TOROSLAR, YAKILAN KÖYLER TERÖRÜ BİTİRMEK YERİNE BÜYÜTTÜ"

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...

"DÜN ÖRGÜT ALDIĞI KARARI HAYATA GEÇİRDİ, SİLAHLARINI BIRAKTI"

Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.

"DÜN İTİBARIYLA 41 YILLIK TERÖR BELASI SONA ERME SÜRECİNE GİRMİŞTİR"

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır."

Kızılcahamam, Toroslar, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Terör, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tansel Pınar:
    Bu Adam eyleniyor bizle 11 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Öyle büyük filimler çeviriyorsunuz, vatandaşın ne yaptiginizdan, ne tavizler verdiğinizde haberi yok. İnşallah bunun altından bi capanoglu çıkmaz. Yoksa altında hepiniz ezilirsiniz haberiniz olsun 4 0 Yanıtla
  • berke alberto:
    akpkk mhpkk demhp üclü parti olmuslar.7 masa 3 lü masaya dönmüş bu ne demek oluyor hepiniz aynısınız olan yetim kalan çocuklara oldu analara oldu kanları yerde kaldı 4 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Reis keşke söylediklerin gerçek olsa ama, bu filmi 2013 teki çözülme sürecinde izledik,sonuç 800 vatan evladı şehit oldu.Hem bu bitik ekonomi , 7 yıldır düşmeyen enflasyon evinden çıkamayan EMEKLİ Ne olacak? bunlardan bahset. 3 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Kardeşim Apo demeye bir adım kaldı 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:19:26. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.