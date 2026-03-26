Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı ve aşırı sıcak hava dalgası Tayland’da çok yönlü krize yol açtı. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve elektrik kesintileri nedeniyle klimalar çalışmaz hale gelirken, şehirlerde yaşam durma noktasına geldi. Turizm sektörü ise yalnızca üç haftada büyük darbe aldı; rezervasyonlar iptal edildi, gelirler hızla düştü. Uzmanlar krizin derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Orta Doğu’da İran-İsrail hattında tırmanan savaşın küresel etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, enerji piyasalarındaki dalgalanma ve aşırı hava koşulları Asya’da ciddi bir krizi tetikledi. Tayland, hem kavurucu sıcaklar hem de enerji yetersizliği nedeniyle son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

YAŞAM DURMA NOKTASINA GELDİ

Ülkede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle Bangkok başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşam neredeyse durma noktasına geldi. 

KLİMALAR ÇALIŞMAZ HALE GELDİ

Elektrik arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok bölgede klimalar çalışmaz hale gelirken, bu durum hem günlük yaşamı hem de sağlık koşullarını doğrudan etkiledi. Hastaneler ve kamu binalarında dahi enerji kullanımına sınırlama getirildiği belirtiliyor.

Enerji krizinin arkasında ise küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın etkili olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji tedarik zincirlerini zorladığını ve bu durumun özellikle ithalata bağımlı ülkelerde ciddi kırılganlık yarattığını vurguluyor.

TURİZM SEKTÖRÜ AĞIR DARBE ALDI

Ekonominin en önemli kalemlerinden biri olan turizm sektörü de krizden ağır darbe aldı. Son üç hafta içinde rezervasyonlarda keskin düşüş yaşanırken, birçok turist aşırı sıcaklar ve altyapı sorunları nedeniyle seyahat planlarını iptal etti. Otellerde doluluk oranları hızla gerilerken, sektör temsilcileri durumun devam etmesi halinde ciddi gelir kaybı yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Taylandlı yetkililer, enerji tüketimini dengelemek için geçici önlemler üzerinde çalıştıklarını açıklasa da, kısa vadede sorunun çözümüne yönelik net bir yol haritası ortaya konmuş değil. Uzmanlara göre, hem iklim krizinin etkileri hem de küresel jeopolitik gerilimler, benzer tabloların farklı ülkelerde de ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 10:41:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.