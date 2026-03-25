Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

25.03.2026 15:49
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyyar çilek satıcısı ile zabıta ekipleri arasında çıkan arbede, polis müdahalesiyle son buldu. Olayda darp edilen zabıta memuru saldırganlardan şikayetçi olurken arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZABITA İŞLEM YAPMAK İSTEDİ, SEYYAR SATICI DİRENDİ

İddiaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede satış yapan seyyar çilek satıcısını uyararak işlem yapmak istedi. Uyarılara sinirlenen seyyar satıcı ve yanında bulunan kişiler, zabıta ekiplerine direnmenin yanı sıra saldırıda bulundu. 

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Zabıta ekiplerinin satıcının arabasına el koymak istemesi üzerine gerginlik büyürken, seyyar satıcı işlem yapan zabıta memuruna tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, satıcının yakınlarının da arabayı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. 

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbede sırasında olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca süren gerginlik ve arbede, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi. Olayda aldığı darbeler neticesinde yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan zabıta memuru, saldırganlardan şikayetçi oldu. Seyyar satıcılar ve zabıta arasında geçen gerginlik ile arbede anları cep telefonuna yansıdı. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Şahin İbrahim Şahin:
    ellerine sağlık bırakmıyorlar insan ekmek yesin yeter 12 8 Yanıtla
    2495azizz 2495azizz:
    Dükkan açıp kira,vergi verenin suçu ne? 8 1
  • hymqftxcpt hymqftxcpt:
    eline sağlık 4 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
