A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, karşılaşmanın önemine vurgu yaparak Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bir gazetecinin "Kaybederseniz Türkiye'de devam edecek misiniz?" sorusu karşısında Montella şaşkınlığını gizleyemedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Böyle bir soru beklemiyordum" diyerek yanıt verdi.
Montella, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu belirtirken, "Aklımızda mağlubiyet yok. Hedefimiz belli" ifadelerini kullandı.
Futbolcuların baskıyı kaldırabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, takımın son dönemde önemli bir gelişim gösterdiğini vurguladı.
Son Dakika › Spor › Montella'yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum - Son Dakika
