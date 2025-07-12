Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı

Temizlik ve yaşam düzeni üzerine sunduğu programlarla tanınan Kadir Ezildi, geçtiğimiz mayıs ayında hayatını Gamze Türkmen ile birleştirmişti. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Maltepe'de gerçekleştirilen sade nikah töreniyle evlenen çift, bu akşam yapılacak görkemli düğün öncesi geleneksel kına gecesiyle gündeme geldi.

Kına töreni, Ezildi'nin ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla duygu yüklü anlara sahne oldu. Geleneklerin özenle yaşatıldığı törende Kadir Ezildi, kına tülbendiyle sandalyeye otururken, ellerine kına yakılan anlarda gözyaşlarına hâkim olamadı. Aynı anda annesi ve yakın çevresinin de duygulanarak ağladığı görüldü. Gözyaşlarının hâkim olduğu o anlar, törene katılan birçok kişinin duygulanmasına neden oldu.

Ancak bu noktada kamuoyunun dikkatinden kaçmayan bir detay var. Ezildi çifti, zaten evlenmemiş miydi? Sosyal medya kullanıcıları da benzer soruları sormakta gecikmedi. "Bu adam hâlâ evleniyor mu?", "Nikah 5 Mayıs'taydı, hala tören mi bitmedi?", "Mini dizi gibi oldu bu evlilik süreci" ve "Sanki sezonluk düğün çekiyorlar" gibi yorumlar, kına gecesinin ardından Ezildi'nin paylaşımlarının altını doldurdu.

Kimi kullanıcılar bu anları anlamlı ve geleneksel bulurken, kimileri de törensel tekrarların abartıya kaçtığını dile getirdi. Duygu yoğunluğu kadar mizahın da öne çıktığı bu yorumlar, çiftin düğün serisini bir kez daha gündeme taşıdı.