Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var - Son Dakika
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Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var

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Süleymaniye\'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş\'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
12.07.2025 10:19
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Süleymaniye\'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş\'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında 30 PKK'lı terörist dün silahlarını yaktı. Haberler.com canlı yayınına Süleymaniye'den bağlanan ve tarihi güne ilişkin detayları aktaran gazeteci Nagehan Alçı, eylül sonu gibi silahların imha sürecinin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Af beklentisine de değinen Alçı, "Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde bir beklenti var" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde dün tarihi bir gün yaşandı. Sürece ilişkin ilk somut adım atıldı ve 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı terörist dev kazanların içinde silahlarını yaktı. Irak'ın Süleymaniye kentinde Casene Mağarası'nda gerçekleşen sembolik silah bırakma töreninde PKK elebaşlarından Bese Hozat da silahını bıraktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

Gazeteci Nagehan Alçı, Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Süleymaniye'de PKK'nın silah bırakma törenini yerinde takip eden Alçı, tarihi güne ilişkin detayları aktardı.

Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var

"EYLÜL SONU GİBİ SİLAHLARI İMHA SÜRECİNİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR"

Sürecin bizde hızlı ilerlediğini ifade eden Alçı, "Diğer ülkelerde benzer süreçleri yaşamış. Ülkelerde uzun sürdü. Mesela silahların bırakılma süreci Kuzey İrlanda'da 8 yıl sürdü. Ama bizdeki süreç çok daha hızlı ilerliyor şu aşamada. Ve hedeflenen de birkaç ay içinde eylül gibi, eylül sonu gibi imha sürecinin tamamlanması. Çok kesin ifadelerle bu tür süreçlerde konuşmamak gerekir. Çünkü çok fazla değişken vardır ama gördüğüm kadarıyla burada irade çok net ortaya konmuş durumda." dedi.

Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE EDİLMESİ YÖNÜNDE BİR BEKLENTİ VAR"

Nagehan Alçı sözlerinin devamında af beklentisine ilişkin konuştu. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde bir beklenti olduğunu belirten Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de silah yakma töreninde envanterler bir iki sivil toplum örgütüyle paylaşıldı. Barzani ve Talabani yönetimleri de bir şekilde bir gözlemcisi olarak orada yer alıyorlar. Ben henüz netleşmedim bundan sonraki adımlar nerede olacak, silahlar yakılacak mı tamamen, bir kısmı gömülecek mi, nasıl imha edecek? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek diye düşünüyorum. Hangi noktalarda olacak ve yasal adımlar atılacak mı? Birtakım beklentiler var mesela. Bir af beklentisi var. Özellikle hasta tutuklularla ilgili af beklentisi var. Selahattin Demirtaş ile ilgili. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde bir beklenti var. Bunlar ne kadar karşılanacak? Biraz karşılıklı kamuoylarını yönetme döneminin daha fazla devreye girdiği bir süreç yaşayacağız." dedi.

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Son Dakika Politika Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var - Son Dakika

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