Silah yakma sonrası gözler PKK\'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik terör örgütü PKK'ya ait ilk grubun silah yakmasıyla geçildi.

SİLAHLARINI DEV KAZANLARDA YAKTILAR

Terör örgütü elebaşı Bese Hozat'ın liderliğini yaptığı 30 kişilik grup teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Süleymaniye'deki alanda silahlarını dev kazanlarda yaktı.

11 BÜYÜK KAMP BULUNUYOR

PKK'lı teröristlerin silahlarını yakmalarının ardından gözler terör örgütünün kamplarını boşaltmasına çevrildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 47 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye saldırılarını Kuzey Irak'taki kamplarda planlayarak gerçekleştiren PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.

Kuzey Irak'taki yönetim tarafından güvenlik gerekçesiyle sivillerin girişinin yıllardır yasaklandığı bu kampların en önemlisi ve sınırımıza yakın olanı Zap Kampı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen Zap Kampı örgütün en önem verdiği alanlardan biri olduğu biliniyor.

KAMPLARIN SÜREÇ İÇİNDE BOŞALTILMASI BEKLENİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye'ye karşı sızma girişimlerinin olduğu Zap kampının yanı sıra, örgütün kontrol ettiği Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da örgüt mensupları tarafından kullanılıyor. Hastane, elektrik üreten küçük baraj ile eğitim alanların yanı sıra cephanelerin gizlendiği mağaraların da yer aldığı bu kampların ne olacağına gözler çevrildi. Terörsüz Türkiye sürecinde söz konusu bu kampların da silahsızlanma evresinin tamamlanmasının ardından tamamen boşaltılması bekleniyor.

KANDİL, SİNCAR, MAHMUR KAMPLARI…

Zap'ın yanı sıra PKK'nın en önemli 3 kampı daha Kuzey Irak'ta bulunuyor. Örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı İran-Irak sınırdaki Kandil kampı ile Suriye'ye açılan Sincar kampı ve Musul yakınlarında yer alan Mahmur Kampı. Diğerlerine oranla daha güvenli olması nedeniyle PKK'lıların en yoğun olarak kaldığı bu üç kampın da süreç içerisinde kapatılması kontrolün yerel yönetime bırakılması bekleniyor. Mahmur Kampı'nda sadece 15 bin kişinin kaldığı ve kontrolünün PKK tarafından yapıldığı biliniyor.