Silah yakma sonrası gözler PKK\'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik terör örgütü PKK'ya ait ilk grubun silah yakmasıyla geçildi.
Terör örgütü elebaşı Bese Hozat'ın liderliğini yaptığı 30 kişilik grup teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Süleymaniye'deki alanda silahlarını dev kazanlarda yaktı.
PKK'lı teröristlerin silahlarını yakmalarının ardından gözler terör örgütünün kamplarını boşaltmasına çevrildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 47 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye saldırılarını Kuzey Irak'taki kamplarda planlayarak gerçekleştiren PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.
Kuzey Irak'taki yönetim tarafından güvenlik gerekçesiyle sivillerin girişinin yıllardır yasaklandığı bu kampların en önemlisi ve sınırımıza yakın olanı Zap Kampı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen Zap Kampı örgütün en önem verdiği alanlardan biri olduğu biliniyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye'ye karşı sızma girişimlerinin olduğu Zap kampının yanı sıra, örgütün kontrol ettiği Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da örgüt mensupları tarafından kullanılıyor. Hastane, elektrik üreten küçük baraj ile eğitim alanların yanı sıra cephanelerin gizlendiği mağaraların da yer aldığı bu kampların ne olacağına gözler çevrildi. Terörsüz Türkiye sürecinde söz konusu bu kampların da silahsızlanma evresinin tamamlanmasının ardından tamamen boşaltılması bekleniyor.
Zap'ın yanı sıra PKK'nın en önemli 3 kampı daha Kuzey Irak'ta bulunuyor. Örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı İran-Irak sınırdaki Kandil kampı ile Suriye'ye açılan Sincar kampı ve Musul yakınlarında yer alan Mahmur Kampı. Diğerlerine oranla daha güvenli olması nedeniyle PKK'lıların en yoğun olarak kaldığı bu üç kampın da süreç içerisinde kapatılması kontrolün yerel yönetime bırakılması bekleniyor. Mahmur Kampı'nda sadece 15 bin kişinin kaldığı ve kontrolünün PKK tarafından yapıldığı biliniyor.
Son Dakika › Dünya › Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?