İzmir'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İZMİR'de önünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Burak Beder (41), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta meydana geldi. Burak Beder idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, önünde ilerleyen şoförü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından TIR'ın altına giren otomobilden çıkarılan sürücü Burak Beder'in öldüğü belirlendi. Beder'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TIR şoförünü gözaltına altına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.