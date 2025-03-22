İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Polis Gözaltına Alındı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 20 Mart'ta FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
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