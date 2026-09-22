İzmir'de FETÖ operasyonunda 24 gözaltıdan 3'ü tutuklandı, 192 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 24 gözaltıdan 3'ü tutuklandı, 192 bin lira ele geçirildi

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İzmir\'de FETÖ operasyonunda 24 gözaltıdan 3\'ü tutuklandı, 192 bin lira ele geçirildi
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İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 17'sine adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken operasyonda 192 bin lira ile döviz ve altınlara el konuldu.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağladıkları ve topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 20 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltı kararı verilen cezaevindeki 1 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağladıkları ve topladıkları gerekçesiyle 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül'de düzenledikleri operasyonla 24 şüpheliyi yakalamıştı.

Operasyonda 192 bin lira, 2 bin 582 dolar, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altın ve 1 yarım altına el konulmuştu.

Kaynak: AA
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