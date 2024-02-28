İzmir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütüne müzahir derneklerde kaydı bulunan, Bank Asya hesapları olan ve yurt dışı gezilerine katılan kişilere operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında terör örgütüne müzahir derneklerde kaydı bulunduğu, Bank Asya hesapları olduğu ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katıldıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli adreslere yaptığı baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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