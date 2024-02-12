İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ve 6'sı askeri okul öğrencisi olan şüpheliler yakalandı. Şüpheliler arasında halen polis memuru olarak görev yapan bir kişi de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 9 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen şüphelilerden birinin halen polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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