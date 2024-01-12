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İzmir'de FETÖ ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan 2 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, silah kaçakçılığından ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İzmir\'de FETÖ ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan 2 kişi yakalandı
12.01.2024 - 19:07,  Güncelleme: 19:09
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İZMİR'de, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A.'nın kentte olduğunu belirledi. İ.A.'nın saklandığı adrese, dün operasyon düzenlendi, İ.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca, silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.A.'yı da aynı gün düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve H.A., tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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