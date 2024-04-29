İzmir\'de firari hükümlülere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

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İzmir'de firari hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 22 - 25 Nisan tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, silahla yağma, kasten öldürme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan A.L, M.Ö, C.G. ve Ç.B. yakalanarak cezaevine sevk edildi.