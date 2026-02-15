İzmir\'de Fırtına Sonrası Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ballıkuyu Mahallesi 1130 sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç mahalleye elektrik sağlayan enerji nakil hattının üzerine sonra da yola devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen elektrik firması ekipleri, kontrol amaçlı mahalledeki enerjiyi kesti.
İtfaiye ekipleri yanan ağacı söndürdü.
