İzmir'de fuhuş soruşturmasında 12 şüpheli, çok sayıda ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de fuhuş soruşturmasında 12 şüpheli, çok sayıda ihbar üzerine gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ve örgüt kurma soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı. 112 ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan çok sayıda ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliğinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı.

İzmir'de fuhuş soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan çok sayıda ihbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince çalışma yapıldığı, 12 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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