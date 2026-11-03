İzmir'de fuhuş soruşturmasında 12 şüpheli, çok sayıda ihbar üzerine gözaltına alındı

İzmir'de fuhuş soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan çok sayıda ihbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince çalışma yapıldığı, 12 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.