İzmir'de genç kızın ölümü davasında 2 sanık tutuklu kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 26 Temmuz 2022'de otoyol kenarında yarı baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanması sürdü.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cem A, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanık Burak K. ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme Başkanı, yargılamada dinlenilen bir tanık hakkında "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlatıldığını söyledi.

Duruşmada söz verilen tanık A.E, Çiçek'i olaydan önce sanık Cem A'nın akrabasına ait bir marketin önünde gördüğünü belirterek, "Araçtan 3 kişi indi, adının Aslıhan olduğunu öğrendiğim kadın ise yürüyemiyordu ve market dolabına çarptı. Cem'e kadının iyi olmadığını, ailesine ya da hastaneye götürmeleri gerektiğini söyledim. Sonra Cem kadını elinden tutup arabaya bindirip götürdü." dedi.

Tutuklu sanık Cem A. ise olayla ilgisinin olmadığını savunarak, "Bazı tanıklar ifadelerini değiştirdiler. Bazıları tehdit edildiklerini söylediler. Tanık A.E'nin karşı tarafla yakınlığı vardır." ifadelerini kullandı.

Söz alan Çiçek'in annesi Remziye Çiçek ise Cem A'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K'nin üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl kasım ayında ek iddianame hazırlanmış, tutuklu sanık Burak K. hakkında "nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs"ten 15 yıla, Cem A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.