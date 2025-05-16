İzmir'de Gençlere Ücretsiz Etkinlik Biletleri Sunuluyor - Son Dakika
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İzmir'de Gençlere Ücretsiz Etkinlik Biletleri Sunuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-25 yaş arasındaki gençler için 'Genç Bilet' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Gençler, İzmir Art uygulaması üzerinden başvurarak ücretsiz etkinlik biletlerinden yararlanabilecek ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel başvurular 19 Mayıs'ta başlayacak.

16.05.2025 11:15
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kültür ve sanata erişimini artırmak amacıyla başlattığı "Genç Bilet" uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda 16-25 yaş arasındaki gençler, İzmir Art mobil uygulaması üzerinden başvurarak ücretsiz etkinlik biletlerinden yararlanabilecek. Başvurular, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak 19 Mayıs'ta başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Art uygulaması üzerinden başlattığı "Genç Bilet" uygulamasıyla gençlere kültür ve sanata erişim imkanı sunmaya devam ediyor. 16-25 yaş arasındaki (1 Ocak 2000-31 Aralık 2009) gençlerin etkinliklere ücretsiz katılımını sağlayan uygulamaya başvurular, bu yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak 19 Mayıs'ta başlıyor. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla bilet hakkını elde eden gençler, bir yıl boyunca istedikleri üç etkinliğe ücretsiz girebilecek.

100 bini aşkın ücretsiz bilet 31 bin gence ulaştırıldı

Genç Bilet uygulamasıyla, tiyatrodan konsere birçok kültür-sanat etkinliğine gençlerin daha kolay ulaşması hedefleniyor. Gençler kampanyaya dahilinde hak kazandığı ücretsiz biletleri, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda düzenlenen etkinlikler için kullanabilecek. Genç Bilet kapsamında, üç kampanya dönemi boyunca 100 bini aşkın ücretsiz bilet 31 bin gence ulaştırıldı. Uygulamadan faydalanan gençler bugüne kadar yaklaşık 550 etkinliğe ücretsiz katıldı.

Genç Bilet başvurusu İzmir Art uygulamasında

Başvurular, yalnızca İzmir Art'ın Android ve iOS uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Uygulamaya girişler Bizİzmir üyeliği ile sağlanıyor. Henüz üyeliği bulunmayan kullanıcılar, uygulama içerisindeki "Üye Ol" seçeneği üzerinden yeni üyelik oluşturabiliyor. Başvuru işlemleri, uygulamanın ana sayfasında yer alan "Kampanyalar" sekmesinden "Genç Bilet'25" sayfasına girilerek yapılabiliyor. Sayfadaki "Başvur" butonuna tıklanmasıyla işlem tamamlanıyor. Kampanyadan faydalanma hakkı kazanan gençlerin biletleri, başvuru onaylandıktan sonra 48 saat içerisinde tanımlanıyor.

İkinci etabın başvuruları eylül ayında yapılacak

Genç Bilet, bu yıl iki etap şeklinde yapılacak. Kampanya ikinci etabıyla eylül ayında da devam edecek. İzmir'e yeni gelecek üniversite öğrencileri ile ilk etaptan yararlanamayan gençler için ikinci etabın başvuruları www.izmir.art üzerinden eylül ayında duyurulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 bin gencin başvurusu onaylanacak. 19 Mayıs'ta başlayan dönemde 7 bin genç ve eylül ayı sonunda İzmir'e yeni gelen üniversiteli gençler için 5 bin kişilik kontenjan açılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gençlere Ücretsiz Etkinlik Biletleri Sunuluyor - Son Dakika

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