İzmir'de Gençlere Yönelik 'İzmir Seninle' Projesi Başlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteden mezun olan 22-28 yaş arasındaki gençleri iş dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği İzmir Seninle Projesi'nin eğitim programı 8 Nisan'da başlıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan 200 gencin katılacağı projeyle, bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak İzmir'in ekonomik ve sosyal dokusunun yeniden tasarlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Virüsü ile birlikte gençlerin işsizlik sorununa dikkati çekmek ve çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, 24 Mart'ta Başkan Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde tanıtımı yapılan "İzmir Seninle Programı"nın heyecanı başladı. İzmir'de ikamet eden, 22-28 yaş arasındaki lisans mezunu, ne eğitimde ne istihdamda olan 200 gencin yararlanacağı proje kapsamındaki eğitim programı 8 Nisan'da başlıyor.

Uzun süredir işsiz, iş arama motivasyonu düşük veya sosyal izolasyonda ancak öğrenmeye açık ve yeni yetkinliklere sahip olmayı hedefleyen katılımcılara umut olacak proje kapsamında öğrenme programı, mülakat simülasyonu, iş ağı geliştirme buluşması ve mentörlük programı yer alacak.

Kariyer fırsatlarını keşfetmeleri sağlanacak

Programa katılan gençler 8 Nisan'dan itibaren "Birlikte Güçlü-Takım Çalışması ve İş Birliği", "Analog Gelenekten 5G Geleceğe Dijital Okuryazarlık", "Kariyerin Startupı: İş Dünyası Dinamikleri", "21. Yüzyılda Kişisel Marka Yönetimi", "Hayatın Masterplanı: Stratejik Düşünce", "Görünmez Köprüler: İletişimde Etki Yaratma", "Hack Thinking: Yaratıcı Çözüm Mühendisliği", "Resilience Plan: Duygusal Dayanıklılık" konularında eğitimler alacak.

Ardından iş dünyası dinamiklerini öğrenmeleri için yapay zeka destekli mülakat simülasyonları yapılacak. Ağustos ayında işe hazırlık süreçlerini deneyimlemeleri ve uzman geri bildirimleri ile güçlü yönlerini keşfetmeleri için iş ağı geliştirme buluşması var. Son olarak da mentörlük programı ile gençlerin kariyer hedeflerini netleştirip somut adımlar atmaları ve sektörel dinamikleri anlayıp kariyer fırsatlarını keşfetmeleri sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ve iş insanlarının katılımıyla fiziksel olarak bir mezuniyet buluşması da gerçekleştirilecek.

İş dünyası destek veriyor

NEET (Not in Education, Employment, or Training) "Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil" grubundaki gençlerin yer aldığı İzmir Seninle Programı'nın yalnızca bir istihdam projesi değil aynı zamanda İzmir'in ekonomik ve sosyal dokusunu yeniden tasarlayan, geleceğin iş ekosistemini birlikte inşa eden bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak konumlanması hedefleniyor.

İzmir'deki iş dünyası temsilcileri, sadece işveren olarak değil, gençlerin dünyayı dönüştürmelerine olanak tanıyan vizyon sahibi liderler olarak bu seferberliğe destek veriyor. İzmir Seninle Programı, gençler için karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı üzerine kurulu bir ekosistem olarak büyümeye devam edecek.