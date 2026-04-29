İzmir'de Girne Bulvarı Yenileniyor

29.04.2026 09:42  Güncelleme: 10:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Girne Bulvarı’nda yol yenileme çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık üç kilometrelik güzergahta başlatılan asfalt seriminin en kısa sürede tamamlanması için aralıksız çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında başlattığı asfalt yatırımı devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka'nın ana arterlerinden Girne Bulvarı'nın yenilenmesi için düğmeye bastı. Her gün binlerce aracın geçtiği yolun hızlı bir şekilde tamamlanması için sahada görevli ekipler, gece gündüz çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Girne Bulvarı'nın mevcut yağmur suyu drenaj sistemi, trafik güvenliğini ve konforunu sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Ardından yolun üst yapısının yenilenmesine geçildi. Karşıyaka'nın simge bulvarının daha konforlu bir hale kavuşması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri, asfalt serimi başlattı. Yaklaşık üç kilometrelik çift gidiş ve çift gelişten oluşan yol tamamen yenilenecek.

Kaynak: ANKA

