İzmir'de Glütensiz Gezi Turu ile Çölyak Hastalarına Güvenli Seyahat

İzmir'de hayata geçirilen 'glütensiz gezi turu', çölyak hastalarına güvenli ve özgür bir seyahat imkanı sunuyor. Turizm acentesi sahibi Mustafa Eren Küçükkibar ve çölyak hastası eşi, içerik üreticisi Şeyma Şahin ile tanışarak, çölyak hastalarının seyahatlerde yaşadığı belirsizlik ve gıda erişim sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundu. İkili, glüten hassasiyeti nedeniyle hastaların dışarıda yemek tüketiminde kısıtlamalarla karşılaştığını ve turizm alanında bu ihtiyaca yönelik bir boşluk olduğunu tespit etti.

Bu kapsamda, tamamı çölyak hastalarından oluşan katılımcılarla özel bir tur programı hazırlandı. Rota, glütensiz üretim yapan kafe, restoran ve otellere göre planlandı, böylece katılımcıların risk yaşamadan hareket edebilmesi ve sosyal hayata rahat katılım sağlaması hedeflendi. İzmir'den başlayan ve Ankara ile Eskişehir'i kapsayan turda, tüm yemek ve ikramlar glütensiz sunuldu, 'yanına yiyecek alma' gibi zorunluluklar ortadan kaldırıldı.

Mustafa Eren Küçükkibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok fazla talep geldiğini ve turun tamamen dolduğunu belirterek, bu alanda gerçek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Küçükkibar, bu çalışmanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve diğer işletmelere örnek teşkil etmesini umduğunu söyledi. Şeyma Şahin ise, turun amacının yemeğe değil, geziye odaklanmak olduğunu, böylece katılımcıların eksik hissetmeden keyif almalarını sağladığını ifade etti. Tura katılan Ebru Öztürk de, ilk defa hastalığını düşünmeden tur gerçekleştirdiğini ve bunun muhteşem bir deneyim olduğunu anlattı.