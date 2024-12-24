İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir\'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir'de gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

24.12.2024 08:57  Güncelleme: 08:59
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İZMİR'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünün uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, sağanak yağışın gün boyunca devam edeceğini tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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