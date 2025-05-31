İzmir'de Grevin 3. Gününde Sokaklarda Çöpler Birikti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Grevin 3. Gününde Sokaklarda Çöpler Birikti

31.05.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) İZMİR'DE GREVİN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİİZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor.

1) İZMİR'DE GREVİN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöpler birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

'GENEL-İŞ SENDİKASI'NI MASAYA DAVET EDİYORUM'

Greve ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar. Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım. Aylık net ücret olarak 65 bin TL'den başlayan, 80 bin TL'YE ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: bu da en az 71 bin 500 TL'den 88 bin TL'ye kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası'nı masaya davet ediyorum" dedi.

'NET MAAŞI KONUŞACAĞIZ'

"Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum" diyen Tugay, "İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sendika, İzelman, Güncel, Ulaşım, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Grevin 3. Gününde Sokaklarda Çöpler Birikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:12:30. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Grevin 3. Gününde Sokaklarda Çöpler Birikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.