İzmir\'de Hedef Erişilebilir, Eşit ve Adil Bir Kent

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(İZMİR) - Engelli bireylerin erişilebilir, eşit ve adil bir kentte yaşaması için projeler yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli hizmet ve farkındalık merkezleri, ulaşım hizmeti ve istihdam destekleri gibi çalışmalarla engellilerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilere bağımsız bir yaşam alanı sunmak amacıyla kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Engelli hizmet ve farkındalık merkezleri ile engelli bireyleri toplumun daha aktif bir parçası haline getiren Büyükşehir, Destekli İstihdam Ofisi ile iş hayatına adım atmalarını sağlıyor. Engellilere yönelik ulaşım hizmetlerinin yanı sıra onların sosyal hayatta eşit bir şekilde var olması için Kırmızı Bayrak uygulamasını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar ile de engellilerin yanında oluyor.

Engelli hizmet merkezleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak, Örnekköy ve İnciraltı'nda olmak üzere üç Engelli Hizmet Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engellilere yönelik özel eğitim, el sanatları, seramik, masa tenisi, boccia, resim, hareket ve spor, izcilik, müzik, dans, fotoğraf, doğa temelli müdahale programı gibi destekleyici eğitimler ile psiko-sosyal danışmanlık hizmeti veriliyor.

Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi

Olimpiyat Köyü içinde bulunan Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde otizm tanı sürecinde olan ve tanı almış kişiler başta olmak üzere otizm, zihinsel engel, down sendromu gibi nöroçeşitlilere ve ailelerine yönelik programlar uygulanıyor. Merkezde ayrıca psiko-sosyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Farkındalık merkezleri

Büyükşehir, Limontepe Farkındalık Merkezi ve Örnekköy Farkındalık Merkezi'nde tekerlekli sandalye, otizm duyu labirenti, özel öğrenme güçlüğü, ruh sağlığı, işaret dili ve karanlık oda parkurlarıyla engellilerin günlük yaşam pratiklerine dair deneyimler sunuyor. Öğrenciler, farklı meslek gruplarından yetişkinler, belediye personeli, karar vericiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri bu eğitimlerden yararlanarak farkındalığa erişiyor.

Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Konak'ta bulunan Engelli Hizmet Merkezi'nde yer alan Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu ise engelli bireylerin arızalanan tekerlekli sandalyelerine tıpkı bir hastane gibi tamir ve bakım hizmeti veriyor. Engelli yurttaşların hayatla en önemli bağlantısı olan tekerlekli sandalyeleri kısa süre içinde tamir edip sahibine teslim eden istasyon, bu hizmetten hiçbir ücret talep etmiyor. Merkezde ayrıca akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için şarj istasyonu hizmeti de sağlanıyor.

Engelsiz ulaşım hizmeti

Engelli çalışmaları kapsamında farklı engelli grupların sağlık kuruluşlarına, sınavlara ve deniz, toplantı, piknik gibi mekanlara ulaşım taleplerine istinaden engelsiz ulaşım hizmeti de veriliyor. Ayrıca ulaşımda zorluk yaşayan engelliler için de bu araçlar kullanılıyor.

Engelli İzmirim Kart ve refakatçi kartı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve kendileriyle seyahat eden bir refakatçiye ücretsiz şehir içi ulaşım kartı sağlanıyor. Bu sayede engelliler ve ailelerin hem kent yaşamında hem de sosyal hayatta daha aktif olmaları destekleniyor.

Destekli İstihdam Ofisi

Destekli İstihdam Ofisi, engellilerin niteliğine uygun işlerle eşleşmeleri için danışmanlık ve iş koçluğu yapıyor. Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla çok sayıda engelli birey iş hayatına atılırken, alanda çalışanlara süpervizyon destekli iş koçluğu eğitimleri de veriliyor.

Kırmızı Bayrak uygulaması

Erişilebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen Kırmızı Bayrak uygulaması, engellilerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekanlar ile ulaşım araçlarına Kırmızı Bayrak verilmesi çalışmasını kapsıyor. Böylelikle Kırmızı Bayrak sahibi mekanlara rahatlıkla erişim sağlayan engelli bireylerin sosyalleşmesi sağlanıyor.

Sosyal yardımlar

Büyükşehir, sosyal yardımlar kapsamında engelli vatandaşlara yönelik akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, pediatrik tekerlekli sandalye, jel akü, hasta yatağı, havalı yatak, hasta bezi, görme engelli bastonu yardımlarında bulunuyor.

İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi

İzmir Dokunulabilir Engelsiz Sanatlar Müzesi, görme engelli bireylerin sanatı dokunarak hissetmesi amacıyla dünyaca ünlü tabloları kabartma tekniği ile sergiliyor. Engelli bireylerin sanata erişimde çeşitli zorluklar yaşamaması için çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca karekod uygulaması ile görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için de işaret dili ile anlatımlarını sağlıyor.

Bağımsız Hareket Eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Erişilebilir Engelliler Derneği iş birliği ile görme engelli ve kör yurttaşlara yönelik uygulanan Bağımsız Hareket Eğitimi programına da başladı. Bugüne dek sadece bir özel rehabilitasyon merkezi tarafından verilen eğitimler, iş birliği sayesinde ücretsiz olarak yurttaşlara sağlanıyor. Bağımsız Hareket Eğitimi, ülkenin sayılı öğreticilerden biri olan Nadir Gültekin yönetiminde 15 Haziran 2025 tarihine kadar cumartesi günleri saat 10.00-15.00 arasında verilecek.