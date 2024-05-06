İzmir\'de Hıdırellez Şöleni Büyük İlgi Gördü

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(İZMİR)- İzmir'in Narlıdere ilçesinde asırlık Hıdırellez geleneklerinin devam ettiği tarihi Yukarıköy'de gerçekleşen şölene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Narlıdere, doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez'i, İzmir'in kültür mirası tarihi Yukarıköy'de karşıladı. 7 asırlık geleneklerin yaşatıldığı Yukarıköy, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşların akınına uğrarken, tarihi bölgede bu hafta sonu Hıdırellez coşkusu yaşandı. Dileklerini gül ağacına bağlayan, Kültür Evi'ni ziyaret eden ve Narlıdere'nin üretici kadınlarından bol bol alışveriş yapan vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Baharı yöresel kıyafetlerle karşılayan Yukarıköylülerin semah gösterisi de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Hıdırellez'de Yukarıköy'ü ziyaret eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Narlıdere Kültür Evi olarak da bilinen Tarihi Cem Evi'nde bulunan dilek ağacına dileğini bağlayan Başkan Erman Uzun, "Baharın müjdecisi ve bereketin sembolü Hıdırellez'in ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Hıdırellez'in coşkusunu komşularımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.