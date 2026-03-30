İzmir'de Hırsızlık Şüphesi Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Hırsızlık Şüphesi Operasyonla Yakalandı

30.03.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da apartmana tırmanan hırsız, fark edilip otomobile atlayarak kaçtı; iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde hırsızlık amacıyla binaya tırmanırken burada oturan bir kişi tarafından fark edilince otomobilin üzerine atlayarak kaçan şüpheli ile beraberindeki bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam bir şüpheli hırsızlık amacıyla Dicle Mahallesi 363 Sokak'taki 4 katlı bir apartmana penceredeki demir korkuluklar ve klima motorlarına tutunarak tırmanmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde durumu fark eden bina sakinlerinden Onur D, el feneriyle hırsızın yanına gitti, aşağıya inmesi için uyardı.

Panikleyen şüpheli, Onur D'nin bina önünde park halinde bulunan otomobilinin üzerine atladı.

Onur D'nin yakalamaya çalıştığı hırsız daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler F.K. (37) ve O.Ç'yi (33) saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Hırsızlık Şüphesi Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 23:54:30. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Hırsızlık Şüphesi Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.