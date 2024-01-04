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İzmir'de HTŞ/FEC/ENC Terör Örgütleri ile Bağlantılı 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de HTŞ/FEC/ENC Terör Örgütleri ile Bağlantılı 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Bu kapsamda HTŞ/FEC/ENC terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 Suriye uyruklu şüpheli, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İzmir\'de HTŞ/FEC/ENC Terör Örgütleri ile Bağlantılı 5 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 10:19,
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İZMİR'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleri ile bağlantılı Suriye uyruklu 5 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, HTŞ/ENC/FEC terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti. Suriye uyruklu 5 şüpheli, sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda da bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de HTŞ/FEC/ENC Terör Örgütleri ile Bağlantılı 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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