İzmir'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
İzmir'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı

16.08.2025 14:10
İzmir Konak'ta hurda deposundaki yangın 4 eve sıçradı, itfaiye müdahale ediyor.

İZMİR'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkan yangın, bitişikteki 4 eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Konak ilçesi Kadifekale semti 1 Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda, saat 12.30 sıralarında elektrik sayacından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sarıp, arka tarafındaki 4 eve de sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, bazı eşyalarını ve patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkararak alevlerden kurtardı. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Vatandaşlar yanan evlerini endişeli şekilde izlerken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

