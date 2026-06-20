İzmir'de Hypatia Bilim Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Hypatia Bilim Festivali Başlıyor

20.06.2026 03:47
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Seferihisar'da düzenlenecek festival, bilimi sosyal hayata taşımayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, 1-5 Temmuz tarihlerinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde ikinci kez düzenlenecek. Festivalin kurucusu ve bilim iletişimcisi Nurcan Seven, amaçlarının bilimi dijital ortamın sınırlarından çıkararak insanların birlikte deneyimlediği bir sosyal alana taşımak olduğunu belirtti.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali'nin ikincisi, 1-5 Temmuz tarihlerinde Seferihisar'da gerçekleştirilecek. Bilimsel düşüncenin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasını amaçlayan festivalde kuantum fiziği, yapay zeka, uzay bilimleri, iklim krizi, halk sağlığı, medya okuryazarlığı ve eğitim gibi başlıklarda etkinlikler düzenlenecek.

Festival kapsamında paneller, sunumlar, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve teleskopla gökyüzü gözlemleri yapılacak. Programda ayrıca çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler de yer alacak.

Festivalin kurucusu ve bilim iletişimcisi Nurcan Seven, çocukların festivalin önemli bir parçası olduğunu belirterek, atölyelerin çocukların soru sormasını, deney yapmasını ve keşfetmesini teşvik edecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Adını tarihin ilk kadın matematikçi ve astronomlarından Hypatia'dan alan festivalde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların bilimdeki görünürlüğüne ilişkin başlıklara da yer verilecek. Program kapsamında kadın sağlığı, bilim ve teknoloji alanlarında eşitlik ile kadınların tarihsel süreçteki yeri üzerine oturumlar düzenlenecek.

Seven, toplumsal cinsiyet eşitliğini festivalin temel ilkelerinden biri olarak gördüklerini belirterek, konuşmacı seçimlerinden organizasyon yapısına kadar bu yaklaşımı gözetmeye çalıştıklarını kaydetti.

"BİLİMİ EKRANDAN SOSYAL HAYATA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Festivalin temel hedeflerinden birinin bilimi yalnızca akademik çevrelerin ya da dijital platformların konusu olmaktan çıkarmak olduğunu belirten Seven, şunları söyledi:

"Biz bilimi ekrandan sosyal hayata taşımak istiyoruz; bununla insanların bilimle sosyal yaşamda buluşmasını ve hayatına entegre edebilmesini kastediyoruz. Bir bilim insanıyla aynı masada sohbet etmek, bir deney yapmak, bir atölyeye katılmak, bir teleskoptan gökyüzüne bakmak ya da bir bilimsel tartışmanın parçası olmak çok farklı ve kalıcı bir deneyim yaratıyor."

Festival kapsamında bu yıl ayrıca "Bilim Sokağı" oluşturulacak. Bilim, teknoloji, astronomi, yapay zeka, felsefe, iletişim ve sosyal bilimler alanlarında faaliyet gösteren topluluklar burada projelerini tanıtabilecek ve katılımcılarla bir araya gelebilecek.

Hypatia Bilim Medya ve İletişim Derneği öncülüğünde düzenlenen festivalin hazırlıkları, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen etkinliklerle sürdürüldü.

Seven, festivalin yalnızca birkaç günlük bir etkinlik olarak değil, yıl boyunca etkisini sürdüren bir bilim ekosistemi oluşturma hedefiyle kurgulandığını belirterek, daha fazla insanın bilimle bağ kurmasına ve gençlerin bilimden ilham almasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hypatia Bilim Festivali Başlıyor - Son Dakika

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