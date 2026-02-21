İzmir'de İftar Çadırında Bıçaklı Saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırında görev yapan belediye çalışanı bıçaklanarak yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerindeki iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine program alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aslan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.