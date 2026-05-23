İzmir'de İhale Operasyonu: 4 Tutuklama

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren, yine bir inşaat firmasının yetkilisi Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, mahkemece tutuklandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,