İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme kaybı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını desteklemek amacıyla işitme cihazı desteği sağlayacak.

İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahibi işitme engelli yurttaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme cihazı desteği sağlanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün yürüteceği çalışma kapsamında başvurusu uygun bulunan vatandaşlara işitme kaybının derecesi ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda işitme cihazı verilecek.

İşitme cihazı desteğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru işlemleri için '0232 293 19 21' veya '0232 293 91 80' numaralı telefonlardan iletişime geçilebiliyor.

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANACAK

Başvurusu uygun görülen vatandaşların kulak ölçümleri, idarenin yönlendireceği uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek; işitme cihazları, sağlık raporunda yer alan teknik veriler ve ölçüm sonuçları esas alınarak kişiye özel hazırlanıp programlanacak. Cihaz teslimi sırasında vatandaşlara ve yakınlarına cihazın kullanımı, pil değişimi, temizliği ve muhafaza koşulları hakkında ücretsiz bilgilendirme de yapılacak.

Teknik şartname kapsamında temin edilecek cihazların hafif, orta, ileri ve çok ileri derece işitme kayıplarına uygun, dijital olarak programlanabilen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen özelliklere sahip olması öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, işitme kaybının derecesini ve işitme cihazı kullanımının uygun olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporu veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu, idare tarafından e-belediye sistemi üzerinden temin edilecek taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ikametgah bilgilerini içeren sorgu sonucu belgeleri gerekiyor. Başvurular, ibraz edilen belgeler ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda karara bağlanacak. Hak sahipleri, söz konusu destekten beş yılda bir faydalanabilecek.