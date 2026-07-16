İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği

16.07.2026 09:59  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme kaybı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kişiye özel işitme cihazı desteği sağlayacak. Başvurular belirlenen telefon numaraları üzerinden yapılabilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme kaybı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını desteklemek amacıyla işitme cihazı desteği sağlayacak.

İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahibi işitme engelli yurttaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme cihazı desteği sağlanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün yürüteceği çalışma kapsamında başvurusu uygun bulunan vatandaşlara işitme kaybının derecesi ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda işitme cihazı verilecek.

İşitme cihazı desteğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru işlemleri için '0232 293 19 21' veya '0232 293 91 80' numaralı telefonlardan iletişime geçilebiliyor.

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANACAK

Başvurusu uygun görülen vatandaşların kulak ölçümleri, idarenin yönlendireceği uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek; işitme cihazları, sağlık raporunda yer alan teknik veriler ve ölçüm sonuçları esas alınarak kişiye özel hazırlanıp programlanacak. Cihaz teslimi sırasında vatandaşlara ve yakınlarına cihazın kullanımı, pil değişimi, temizliği ve muhafaza koşulları hakkında ücretsiz bilgilendirme de yapılacak.

Teknik şartname kapsamında temin edilecek cihazların hafif, orta, ileri ve çok ileri derece işitme kayıplarına uygun, dijital olarak programlanabilen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen özelliklere sahip olması öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, işitme kaybının derecesini ve işitme cihazı kullanımının uygun olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporu veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu, idare tarafından e-belediye sistemi üzerinden temin edilecek taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ikametgah bilgilerini içeren sorgu sonucu belgeleri gerekiyor. Başvurular, ibraz edilen belgeler ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda karara bağlanacak. Hak sahipleri, söz konusu destekten beş yılda bir faydalanabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cep Telefonu, İşitme Kaybı, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

10:32
Adalet Bakanı Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
09:31
Noterlerle ilgili yeni karar Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki hakkında “15 Temmuz“ paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki hakkında "15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:59:23. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.