İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

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İzmir Bostanlı sahilinde bir şahıs, yanındaki bankta oturan bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

18.06.2024 10:54
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İzmir'in Bostanlı ilçesi sahil şeridindeki bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük infiale neden oldu.

DAKİKALARCA KENDİNİ TATMİN ETTİ

Parktaki banklarda oturan bir şahıs, yanındaki bankta zaman geçiren bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti.

MİDE BULANDIRAN OLAY KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar skandal olaya tanık olduktan sonra cep telefonlarını ellerine alarak mide bulandıran olayı saniye saniye görüntüledi.

"BİR AN ÖNCE BU SAPIĞI YAKALAYIN"

Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek görüntülerdeki sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

İzmir\'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

Bostanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mesut null: Savaş magduru Müslüman din kardeşlerimizden bir tanesi olabilir. 42 35 Yanıtla
    Abdullah Kara: Belkide senin kandaşlarından biridir.. 32 17 ferhat eser: bunlar Müslümansa ben hristiyanım 15 25 metehan Aşçı: kesinlikle katılıyorum bize sığınan mümin din kardeşlerimizden biridir 10 15
  • Hasan Balta: Arkadaş videoyu çektin anladık. O an neden kolluk kuvvetlerine ihbar yapmıyorsunuz… 23 1 Yanıtla
    Ömer Gündoğdu: Adamı kolluk kuvvetlerinden sanmış olabilir . 3 10
  • Emir Tokmak: Video çekerken veya çektikten sonra ne yapıyorsun 9 2 Yanıtla
    Mehmet Güven: oda kendini tatmin ediyordu anlaşılan 10 3
  • Emr Srsh: Kadın yarı çıplak bütün erkekleri tahrik edebilir.. 0 0 Yanıtla

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