İzmir'in Bostanlı ilçesi sahil şeridindeki bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük infiale neden oldu.
Parktaki banklarda oturan bir şahıs, yanındaki bankta zaman geçiren bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti.
Çevredeki vatandaşlar skandal olaya tanık olduktan sonra cep telefonlarını ellerine alarak mide bulandıran olayı saniye saniye görüntüledi.
Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek görüntülerdeki sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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