İzmir'de Interpol'de aranan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Interpol'de aranan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İzmir\'de Interpol\'de aranan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İzmir'de, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan ve Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

21.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:56
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İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan C.A'nın yasa dışı yollarla İzmir'e geldiği tespit edildi.

Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İzmir'de de çeşitli suçlara karışan C.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Almanya, İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Interpol'de aranan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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